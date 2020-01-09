В Узбекистане бывшего дипломата, обвинённого в госизмене приговорили к 5,6 годам тюрьмы

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 9 января, в Военном суде Узбекистана огласили приговор бывшему дипломату, Кадыру Юсупову, обвиняемому в госизмене, сообщила пресс-служба Верховного суда.

В течение нескольких месяцев на закрытом судебном заседании были заслушаны показания подсудимых и свидетелей. Были изучены доказательства, собранные следственным отделом СГБ и аргументы обвиняемого

Тщательно и полностью исследовав материалы дела, суд установил, признать виновным подсудимого К. Юсупова в государственной измене.

В результате, принимая во внимание характер преступления и степень социальной опасности, смягчающие и отягчающие обстоятельства, такие как личность обвиняемого и семейное положение, К. Юсупов был приговорен к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения, отметили в пресс-службе.

67-летний Юсупов работал в посольствах Узбекистана в Австрии, Великобритании и на Ближнем Востоке, а также в постоянном представительстве страны при ООН и ОБСЕ и возглавлял пресс-службу МИД в 2002-2005 годах. В 2009 году его деятельность в МИДе была приостановлена.

Как ранее сообщили родственники Юсупова «Озодлику», что 3 декабря 2018 года дипломат бросился на рельсы на станции метро «Пушкинская» в Ташкенте и выжил по счастливой случайности.

Получивший сильную травму головы во время падения в метро экс-дипломат, со слов его родственников, в больнице, находясь в состоянии транса, начал говорить о том, что он является «западным шпионом». После чего прибывшие в больницу сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ, бывшая СНБ – Ред.), на основании «признаний» Кодиржона Юсупова, завели против него уголовное дело. Сейчас он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 157 («Измена государству») Уголовного кодекса Узбекистана.

По словам родственников Кодиржона Юсупова, экс-дипломат с 1995 года страдает тяжелым психическим заболеванием – шизофренией.

Летом прошлого года правозащитная организация Human Rights Watch призвала освободить бывшего мидовского чиновника, заявив, что экс-дипломат "подвергался пыткам в предварительном заключении".