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  9 января 2020
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АО Улан-Баторская железная дорога приобрело у России восемь новых локомотивов

CentralAsia (MNG) -  АО Улан-Баторская железная дорога (УБЖД) приобрело у России восемь новых локомотивов для удовлетворения растущего спроса на железнодорожные перевозки.

Локомотивы прибыли через северную границу утром 9 января. Из этих восьми новых локомотивов семь являются тепловозами главной дорогой марка 2ТЭ25К «Пересвет» (2-секционный Тепловоз с Электропередачей, 25-я серия, Коллекторный), а один локомотив марки ТЭМ-18ДМ — маневровый тепловоз с электрической передачей.

Объем перевозок АО УБЖД неуклонно растет в течение последних трех лет и превысил возможности прошлого года по перевозке и перевозке 28,1 млн.тонн грузов в прошлом году. Поэтому УБЖД расширил свой подвижной состав и приобрел эти восемь новых локомотивов, произведенных на Брянском локомотивном заводе в России.

В 2018 году УБЖД приобрело три новых локомотива и на данный момент локомотивный парк насчитывает более 120 локомотивов.

2ТЭ25К «Пересвет» и его модификации — первый российский грузовой магистральный двухсекционный тепловоз с шестиосными секциями и электрической передачей переменно-постоянного тока и коллекторными тяговыми электродвигателями. Выпускается на Брянском машиностроительном заводе.

Тепловоз ТЭМ18 выпускается Брянским машиностроительным заводом (БМЗ) с 1992 года. Тепловоз предназначен для маневровой, вывозной и лёгкой магистральной работы на железных дорогах и промышленных предприятиях.

БМЗ строит тепловозы данной серии в исполнении для колеи от 1435 до 1676 мм, для умеренного и тропического климата.

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