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  9 января 2020
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Министерство образования Монголии передало школам лабораторные оборудования и учебные материалы на сумму около $4,3 млн

CentralAsia (MNG) -  Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии передало лабораторное оборудование и учебные материалы 871 школе на общую сумму около $4,3 млн.

В рамках проекта АБР «Перспективное развитие», 555 школ оснащены учебными пособиями по математике, 134 школы получили пособия по физике, 100 школ - материалы по химии и 316 школ получили аудио и видеооборудование.

«Для сектора образования на 2020–2030 годы мы ставим конкретные задачи по улучшению учебной среды и увеличению инвестиций в этом направлении», - сказал министр образования, культуры, науки и спорта, Ё.Баатарбилэг.

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