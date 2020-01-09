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  9 января 2020
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Оператор WebMoney Kazakhstan прошел процедуру регистрации в Национальном банке Кыргызстана

CentralAsia (KZ) -  Оператор международной системы электронных денег WebMoney Kazakhstan -ТОО «Гермес Гарант Групп»- прошел процедуру регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка КР.

Его регистрационный номер в реестре – 5010301219.

Согласно данным казахстанского сайта «Учет. Проверка контрагента», руководителем компании является Цхай Игорь Олегович. Дата регистрации: 11.06.2015 года. Компания предоставляет платежные услуги.

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