Оператор WebMoney Kazakhstan прошел процедуру регистрации в Национальном банке Кыргызстана

CentralAsia (KZ) - Оператор международной системы электронных денег WebMoney Kazakhstan -ТОО «Гермес Гарант Групп»- прошел процедуру регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка КР.

Его регистрационный номер в реестре – 5010301219.

Согласно данным казахстанского сайта «Учет. Проверка контрагента», руководителем компании является Цхай Игорь Олегович. Дата регистрации: 11.06.2015 года. Компания предоставляет платежные услуги.