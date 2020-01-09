Я сделала много того, что раньше презирала, - племянница жены президента Узбекистана Диёра Усманова

CentralAsia (UZ) - Известная в Узбекистане Диёра Усманова, проживающая в настоящее время в Стамбуле, рассказала о своей жизни, о своей семье, в том числе и о своем втором муже Ботире Рахимове.

Диера Усманова является племянницей первой леди Узбекистана Зироат Мирзиеевой. Она была замужем за Бабуром Усмановым - племянником российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова. В мае 2013 года Бабур погиб в автомобильной аварии в Ташкенте, куда он приехал из-за границы на свадьбу родственницы. 29-летний Бабур Усманов считался главным наследником предпринимателя.

Известно, что Диёра Усманова три года назад второй раз вышла замуж за одного из влиятельных бизнесменов в стране, Ботира Рахимова, который известен под именем "Батыр- алюминий". 23 июля 2017 года у них родился сын. Малышу дали имя отца Ботира Рахимова - Икромджон.

Эта семья находилась в центре внимания многих. Тем более, что брак Ботира Рахимова и Диёры Усмановой, пары с 20-летней разницей в возрасте, вызывал споры во многих кругах. Но Диёра Усманова говорит, что слухи и давление ей только помогли в жизни.

- Мы пережили вместе многое. Например, я переборола свои страхи и переступила принципы. Я сделала сама много ошибок и много вещей, которые сама ранее осуждала, конечно, я понимаю тех, кто до сих пор не может принять нас. Я сделала это потому, что мы не могли найти в себе сил жить друг без друга. А потом мы поняли, что это судьба, и, подчиняясь велению сердца, приняли свою судьбу", - цитирует слова Диёры Усмановой издание qalampir.uz.

На данный момент Ботир Рахимов и Диера Усманова являются родителями двоих детей. Три года назад Диёра в честь своей дочери Марьям (дочь Диёры и Бабура Усманова) открыла детский бренд одежды "Bibiona Couture". В настоящее время она работает в области моды. Эскизы детской одежды рисует она сама и её мама.

Ботир Рахимов продолжает свою деятельность, как в Узбекистане, так и в Турции. Ранее сообщалось, что была выставлена на продажу гостиница "Узбекистан", которая когда-то принадлежала ему, и "Капиталбанк". Рахимов также много лет спонсировал Ташкентский футбольный клуб "Пахтакор".