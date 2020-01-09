В бакинском порту застряли 500 грузовиков Туркменистана

CentralAsia (TM) - Большое количество туркменских фур застряли в бакинском порту и уже три недели не могут выехать в Туркменистан, передает Радио «Азатлык». Задержка связана с тем, что паром из Туркменбаши не прибыл вовремя.

По словам одного из туркменских дальнобойщиков, после трехнедельного ожидания паром до Баку все же добрался, но за это время в порту скопилось около 500 грузовых машин, а за один рейс паром может перевезти только 51 фуру.

«Обычно паром прибывает в бакинский порт по меньшей мере раз в три дня, и нам приходилось ждать максимум 4-5 дней. Сейчас один из паромов Туркменистана находится на ремонте, а другой совершает рейсы в Астрахань, поэтому грузовики в бакинском порту застряли надолго», — рассказал водитель.

Еще одной проблемой для дальнобойщиков стало то, что азербайджанские власти требуют от каждого водителя выплатить по $200 штрафа за длительный простой на портовой стоянке. Не оплативших сумму не пускают на паром.

Работники туркменского посольства были в порту, но вместо помощи заявили, что водители обязаны выплатить штрафы иначе паром вернется в Туркменистан пустым.

«Мы пытались объяснить представителям туркменского посольства, что это не наша вина и попросили помощи, но они не захотели нас слушать <…> Мы не опаздывали на паром. Мы вовремя прибыли в порт и ждали. У нас есть заранее купленные на паром билеты для возвращения в Туркменистан. Но паром из Туркменистана не прибыл вовремя. Поэтому мы не должны платить эти деньги», — рассказал дальнобойщик.