В Абхазии протестующие требуют отставки президента. Они взяли штурмом администрацию главы государства (видео)

фото: ТАСС

CentralAsia (CA) - Днем 9 января в Абхазии участники акции протеста прорвались в здание администрации президент в Сухуме. По разным оценкам, возле здания собрались от 500 до 800 человек, некоторые из них потребовали, чтобы президент частично признанной республики Рауль Хаджимба ушел в отставку. Их требование поддержала оппозиционная партия «Айтаира», которая призвала Хаджимбу сложить президентские полномочия, чтобы избежать «худшего сценария», передает Meduza.

Парламент Абхазии должен убедить президента Рауля Хаджимбу уйти в отставку, заявил РИА Новости оппозиционер Алхаса Квициния. По его словам, протестующие недовольны не только последними событиями — перестрелкой в центре Сухума, но и низким социальным положением республики.

Протестующие выбили двери и стекла в администрации. Охрана попыталась перекрыть проход в здание. По оценке ТАСС, внутрь попали несколько десятков человек, но охранники блокировали их продвижение. Кабинет президента Абхазии взяли под охрану. Организатор митинга Ахра Авидзба сказал, что протестующие не допустят беспорядков в здании и «скинутся» на замену выбитых стекол.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключил возможности введения в стране чрезвычайного положения из-за ситуации в Сухуме. Как говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте президента, глава республики призвал жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.





