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  9 января 2020
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У спикера парламента Абхазии произошел сердечный приступ из-за протестов в стране, - СМИ
фото: РИА Новости
фото: РИА Новости
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CentralAsia (CA) -  Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия госпитализирован с сердечным приступом после совещания с участием депутатского корпуса по вопросу ситуации в республике, сообщил ТАСС сотрудник аппарата парламента.

"У спикера сердечный приступ, его забрали медики, прибывшие на скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, Кварчия вышел из здания из здания парламента в сопровождении медиков, при этом он на абхазском языке призывал собравшихся к проявлению благоразумия.

Валерию Кварчии 73 года, он был избран спикером Народного собрания (парламента) Абхазии в 2012 и переизбран на эту должность в 2017 году.

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