Лавров перенес визит в Узбекистан на 15-16 января

CentralAsia (UZ) - 9 января по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камиловым. Стороны обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе беседы согласован перенос намеченного на 12-13 января 2020 г. официального визита С.В.Лаврова в Республику Узбекистан на 15-16 января 2020 г.