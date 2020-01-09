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  10 января 2020
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Лавров перенес визит в Узбекистан на 15-16 января

CentralAsia (UZ) -  9 января по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камиловым. Стороны обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе беседы согласован перенос намеченного на 12-13 января 2020 г. официального визита С.В.Лаврова в Республику Узбекистан на 15-16 января 2020 г.

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