В Пентагоне считают, что Иран случайно сбил украинский «Boeing» зенитной ракетой, - СМИ

CentralAsia (CA) - Самолет «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение в Иране, предположительно, был сбит ракетой, выпущенной из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса «Тор», сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, а также в разведывательных службах США и Ирака.

Источники издания считают, что ракета была выпущена случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские военнослужащие.

Секретарь СНБО Украины (Совет национальной безопасности и обороны) Данилов заявил, что сейчас рассматривается четыре версии авиакатастрофы самолета МАУ (Международные авиалинии Украины) в Тегеране, среди которых - поражение зенитной ракетой российского ЗРК Тор, передают украинские СМИ.



Среди других версий Данилов назвал столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта.



В свою очередь, иранские следователи сообщили, что после обнаружения двух чёрных ящиков разбившегося украинского Boeing оказалось, что они сильно повреждены. С них можно получить данные, но только частично - некоторая информация полностью утеряна.



Также специалисты заявили, что самолёт загорелся еще до падения, что видно на видео очевидцев и на камере видеонаблюдения.





А причина катастрофы, по их мнению, случилась из-за технической неисправности - по траектории полета видно попытку пилотов развернуть самолёт в сторону аэропорта. При этом экипаж не подавал никаких сигналов отклонения ситуации от нормы

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