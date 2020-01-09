Президент Абхазии отверг просьбу протестующих о его отставке

фото: ТАСС

CentralAsia (CA) - Группа депутатов парламента Абхазии передала президенту республики Раулю Хаджимбе просьбу протестующих уйти в отставку на фоне беспорядков в центре Сухума. Глава государства отверг это предложение и заявил о необходимости принять меры для разрядки ситуации, сообщил на совещании в парламенте депутат Леонид Чамагуа, передает ТАСС.

"Передали президенту ситуацию и просьбу митингующих уйти в отставку и провести новые выборы. Президент ответил, что не готов пока такое решение принять. Нужно время думать над тем, как разрядить ситуацию", - сказал Чамагуа на повторном совещании с участием депутатского корпус в парламенте страны после того, как к президенту была делегирована группа депутатов.

Другой депутат Алхас Джинджолия отметил, что "предлагалось всем сторонам сесть за стол переговоров". "Президент готов к любым переговорам", - рассказал парламентарий.