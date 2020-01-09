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  10 января 2020
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Президент Абхазии отверг просьбу протестующих о его отставке
фото: ТАСС
фото: ТАСС
Предыстория: В Абхазии протестующие требуют отставки президента. Они взяли штурмом администрацию главы государства (видео)

CentralAsia (CA) -  Группа депутатов парламента Абхазии передала президенту республики Раулю Хаджимбе просьбу протестующих уйти в отставку на фоне беспорядков в центре Сухума. Глава государства отверг это предложение и заявил о необходимости принять меры для разрядки ситуации, сообщил на совещании в парламенте депутат Леонид Чамагуа, передает ТАСС.

"Передали президенту ситуацию и просьбу митингующих уйти в отставку и провести новые выборы. Президент ответил, что не готов пока такое решение принять. Нужно время думать над тем, как разрядить ситуацию", - сказал Чамагуа на повторном совещании с участием депутатского корпус в парламенте страны после того, как к президенту была делегирована группа депутатов.

Другой депутат Алхас Джинджолия отметил, что "предлагалось всем сторонам сесть за стол переговоров". "Президент готов к любым переговорам", - рассказал парламентарий.

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