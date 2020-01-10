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  10 января 2020
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В Каракалпакстане обнаружены три тела, в том числе задушенной женщины и ее двухлетней дочери

CentralAsia (UZ) -  8 января в частном доме селе Кипчак Амударьинского района Каракалпакстана было обнаружено тело женщины и несовершеннолетней дочери. Тело владельца дома найдено повешенным в сарае дома. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.

Как сообщается, тело мужчины С.Д.,1993 года рождения, "покончившего жизнь самоубийством, было обнаружено повешенным в сарае".

А чуть ранее, в спальне этого дома было обнаружено тело женщины, гражданки Ф.Ш., и её дочери А.С., 2017 г.р., с травмами челюсти и шеи и признаками удушения.

Генеральная прокуратура не уточняет, были ли погибшие мужем или женой, их имена и фамилии также не разглашаются.

В этот же день районная прокуратура сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье 97, части 2) Уголовного кодекса Узбекистана ("Умышленное убийство"), ведётся следствие.

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