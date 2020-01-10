Иран по ошибке сбил украинский самолет, - премьер-министр Канады

CentralAsia (CA) - Канада располагает разведданными из нескольких источников, указывающими на то, что украинский авиалайнер, разбившийся 8 января около Тегерана, был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.

На пресс-конференции в Оттаве Трюдо заявил, что уничтожение авиалайнера вполне могло быть непреднамеренным.

"Боинг-737" Украинских международных авиалиний разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, в результате чего погибли все 176 человек на борту. Среди погибших – 63 гражданина Канады. Среди них в основном студенты и преподаватели более 20 канадских университетов и колледжей.

"Эта новая информация усиливает потребность в тщательном расследовании инцидента", – сказал Трюдо.

Ранее американские информагентства со ссылкой на неназванные источники в правительстве США сообщили, что самолет "Международных авиалиний Украины", вероятно, был сбит иранской ракетой по ошибке.

Секретарь СНБО Украины (Совет национальной безопасности и обороны) Данилов заявил, что сейчас рассматривается четыре версии авиакатастрофы самолета МАУ (Международные авиалинии Украины) в Тегеране, среди которых - поражение зенитной ракетой российского ЗРК Тор, передают украинские СМИ.



Среди других версий Данилов назвал столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта.



В свою очередь, иранские следователи сообщили, что после обнаружения двух чёрных ящиков разбившегося украинского Boeing оказалось, что они сильно повреждены. С них можно получить данные, но только частично - некоторая информация полностью утеряна.



Также специалисты заявили, что самолёт загорелся еще до падения, что видно на видео очевидцев и на камере видеонаблюдения.

В свою очередь глава гражданской авиации Ирана назвал эту информацию "абсурдными слухами".

А причина катастрофы, по их мнению, случилась из-за технической неисправности - по траектории полета видно попытку пилотов развернуть самолёт в сторону аэропорта. При этом экипаж не подавал никаких сигналов отклонения ситуации от нормы.

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