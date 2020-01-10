Иран по ошибке сбил украинский самолет, - премьер-министр Канады

- Азия и мир, политика
- 9:26, 10 января 2020
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- Обновлено: 9:54, 10 января 2020
CentralAsia (CA) - Канада располагает разведданными из нескольких источников, указывающими на то, что украинский авиалайнер, разбившийся 8 января около Тегерана, был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.
На пресс-конференции в Оттаве Трюдо заявил, что уничтожение авиалайнера вполне могло быть непреднамеренным.
"Боинг-737" Украинских международных авиалиний разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, в результате чего погибли все 176 человек на борту. Среди погибших – 63 гражданина Канады. Среди них в основном студенты и преподаватели более 20 канадских университетов и колледжей.
"Эта новая информация усиливает потребность в тщательном расследовании инцидента", – сказал Трюдо.
Ранее американские информагентства со ссылкой на неназванные источники в правительстве США сообщили, что самолет "Международных авиалиний Украины", вероятно, был сбит иранской ракетой по ошибке.
Среди других версий Данилов назвал столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта.
В свою очередь, иранские следователи сообщили, что после обнаружения двух чёрных ящиков разбившегося украинского Boeing оказалось, что они сильно повреждены. С них можно получить данные, но только частично - некоторая информация полностью утеряна.
Также специалисты заявили, что самолёт загорелся еще до падения, что видно на видео очевидцев и на камере видеонаблюдения.
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