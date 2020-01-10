В Туркменистане полиция требует от трудовых мигрантов вернуться на родину

CentralAsia (TM) - В Лебапском велаяте работники полиции пытаются выявить граждан, незаконно пребывающих в Турции, и оказывают давление на их родственников, чтобы вернуть их обратно в Туркменистан. Об этом 9 января сообщил корреспондент Радио Азатлык, работающий анонимно из-за опасений за свою безопасность.

«От родственников туркменских граждан, которые находятся в Турции по истечении их виз, требуют, чтобы они вернулись обратно в Туркменистан. Их предупреждают о привлечении к уголовной ответственности, если они откажутся возвращаться», рассказал корреспондент.

По его сведениям, данные о гражданах, незаконно пребывающих в Турции, местная полиция получает из Государственной службы миграции.

В беседах с родственниками мигрантов полиция объясняет требование вернуться тем, что с начала января в Турции туркменские граждане были вовлечены в серьёзные преступления, повлекшие человеческие жертвы.

«Их также предупредили, что впредь выезд граждан в Турцию будет усложнён», ссылается корреспондент на родственников трудовых мигрантов.

«Им рассказали, что с начала января слишком много граждан Туркменистана были арестованы в Турции за различные преступления, в том числе за убийство», сообщил корреспондент.

Очередные попытки туркменских властей вернуть своих граждан из трудовой миграции в Турции совпали с сообщениями в турецких средствах массовой информации о туркменистанцах, ставших фигурантами преступлений.

Туркменские власти не в первый раз пытаются оказать давление на родственников трудовых мигрантов с целью вернуть их на родину. Такие попытки регулярно наблюдаются уже около двух лет, в том числе и других регионах страны.

Корреспонденты Азатлыка сообщают, что количество уезжающих из страны людей растёт с каждым днём из-за ухудшающейся экономической ситуации в Туркменистане.