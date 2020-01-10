На кыргызско-таджикской границе произошёл очередной инцидент. Есть пострадавшие

CentralAsia (TJ) - На кыргызско-таджикском участке государственной границы в ночь с 9 на 10 января произошло очередное обострение ситуации.

Как сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана, в ночь с 9 на 10 января в местности Жака-Орук Баткенского района Баткенской области КР неизвестные лица закидали камнями автомашину, принадлежащую гражданину Кыргызстана, направлявшегося в г. Баткен. Неизвестные лица скрылись на территории Таджикистана.

По информации правоохранительных органов КР, имеются пострадавшие граждане Кыргызстана из числа тех, кто находился в машине. В машине разбиты заднее и боковые стекла.

Приблизительно через час граждане Таджикистана в местности Кочо-Карын закидали камнями автомашину другого гражданина Кыргызстана, направлявшегося из Баткена в с.Кок-Таш. В результате разбито лобовое стекло автомашины

Приблизительно в 2 ч. 40 мин. граждане Таджикистана закидали камнями дом гражданина Кыргызстана в местности Дахма. Пограничники совместно с представителями правоохранительных органов, направлявшиеся к дому гражданина Кыргызстана, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего мелкокалиберного ружья. Стрельба продолжается с перерывами, выстрелы производятся только с таджикской стороны.

Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.

Позже в ведомстве сообщили, что обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная с элементами напряженности.

Пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке государственной границы функционируют в штатном режиме.