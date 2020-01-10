На юге Таджикистана расследуют таинственную пропажу скота

CentralAsia (TJ) - Десятки голов скота бесследно пропали из приграничного с Афганистаном села Кокул джамоата Галаба Фархорского района. Жители предполагают, что их скот неизвестными переправляется на ту сторону реки Пяндж. Власти Фархора заявили, что начато расследование по факту пропажи скота.

Только за одну ночь с пастбищ села Кокул «исчезли» пять коров местной жительнцы Гулбахор Ораевой. «Мы пошли на пастбище вечером, а коров уже не было. Мы утром отвели коров туда, чтобы они там паслись.Мы искали до позднего вечера, но не нашли. Утром продолжили поиски, и обнаружили, что пропали и три коня», - сказала она в беседе с Радио Озоди.

Жители села Кокул находятся в большом потрясении. Они говорят, что поиск скота своими силами не принес никаких результатов, и они обратились за помощью к районным властям.

Галатой Холова, жительница села Кокул говорит, что за последние три месяца она потеряла 11 своих коров, еще 13 «пропали» на прошлой неделе. «Я нашла только одну свою корову – она находилась на линии госграницы», говорит она.

Скотоводство является единственным источником дохода жителей села Кокул, и, по их словам, некоторые полностью лишились и этого источника.

Мистическим образом «исчезли» шесть коров Гулбахор Давлатовой. «5 декабря в 6 часов утра исчезла крупная дойная корова. Она обеспечивала нашу семью молоком и помогала выживать. Люди, у которых пропали коровы, говорят, что их скот увели в сторону Афганистана. Местные видели, что в некоторых местах заграждения из колючей проволоки на линии границы были вырезаны, видели и афганцев. Первого января неизвестные увели еще двух моих коров ".

Жители Кокула неоднократно обращались за помощью к правоохранительным органам района, но власти, по их словам, сидят сложа руки.

Однако глава Фархорского района Рустам Рахматзода отвергает это обвинение. «Пропажа скота расследуется. Как только закончится расследование, мы известим вас о результатах», - заверил он корреспондента Радио Озоди.

Жители села Кокул утверждают, что из их села за месяц с небольшим были похищены около 100 голов скота. Они опасаются, что скоро воры начнут похищать скот прямо с коровников.