В Узбекистане граждане жалуются на вымогательства со стороны пограничников Казахстана, - МИД РУз

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CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в Нур-Султане и генеральное консульство в Актау выясняют обстоятельства вымогания денег у граждан на границе с Казахстаном, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РУз.

Граждане Узбекистана неоднократно обращались с жалобами о том, что на контрольно-пропускном пункте «Тажен» (Республика Казахстан) неизвестные лица вымогают деньги якобы за «беспроблемное» пересечение границы.

«Посольство Узбекистана в Нур-Султане и Генеральное консульство в Актау предпринимают ряд дипломатических шагов для выяснения совместно с казахстанской стороной всех обстоятельств и решения проблемы»,- говорится в сообщении.