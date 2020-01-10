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  10 января 2020
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В Узбекистане граждане жалуются на вымогательства со стороны пограничников Казахстана, - МИД РУз
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Посольство Узбекистана в Нур-Султане и генеральное консульство в Актау выясняют обстоятельства вымогания денег у граждан на границе с Казахстаном, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РУз.

Граждане Узбекистана неоднократно обращались с жалобами о том, что на контрольно-пропускном пункте «Тажен» (Республика Казахстан) неизвестные лица вымогают деньги якобы за «беспроблемное» пересечение границы.

«Посольство Узбекистана в Нур-Султане и Генеральное консульство в Актау предпринимают ряд дипломатических шагов для выяснения совместно с казахстанской стороной всех обстоятельств и решения проблемы»,- говорится в сообщении.

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