Монголбанк обнародовал суммы кредитов пенсионеров, которые выплатит государство

CentralAsia (MNG) - Центральный банк Монголии (МонголБанк) сегодня представил последний отчет о балансе по пенсионным кредитам.

По состоянию на 31 декабря 2019 года остаток задолженности по пенсионному кредиту банков составляет 228,7 тысячи банковских счетов на сумму 757,9 млрд тугриков ($277,4 млн). По сравнению с декабрем 2018 года непогашенный остаток пенсионных кредитов уменьшился на 18,1% или на 167,5 млрд тугриков ($61,3 млн).

Средний размер пенсионного займа на одного кредитора составляет 3,3 млн тугриков ($1 207).

20,1% от общего числа кредиторов пенсионного займа имеют задолженность до 3 млн тугриков ($1000).

55,1% кредиторов имеют неоплаченные долги по кредитам от 3 ($1000) до 6 млн тугриков ($ 2 196).

15,4% кредиторов имеют кредиты между 6-10 миллионов тугриков ($2 196 -$3 660).

Оставшиеся 9,4% кредиторов имеют остаток кредита более 10 млн тугриков ($3 660).

Ранее сообщалось, что крупный размер пенсионного займа был выдан в декабре 2019 года, незадолго до того как президент Х. Баттулга объявил в своей новогодней речи о выплате задолженности по пенсионному кредиту.

В свою очередь, МонголБанк опубликовал таблицу, которая показывает сумму пенсионных кредитов, выданных в каждом месяце в период с 2018 по 2019. На ней можно видеть, что пенсионные кредиты, выданные в декабре 2019 года составили 55 млрд тугриков ($20 млн).

*Сумма на таблице указана в млрд тугриках