В Хорезме 21-летний парень спас женщину, которая намеревалась совершить суицид

CentralAsia (UZ) - 21-летний Якуб Дусметов, проживающий в селе Кипчак Багытского района Хорезсмкой области, спас жизнь тонущей в воде женщине, сообщило издание "Хабар".

— Мы с братом ехали на "газовую заправку", - рассказывает о случившемся Якуб. - Смотрите! Девушка на мосту пытается сброситься в канал. Так крикнул водитель, идущий в противоположном направлении машины. Услышав это, мы бросились в её сторону. Когда мы добрались до этого места, молодая женщина уже бросилась в канал.

Ширина канала составляет около 70 метров. Якуб побежал к каналу, раздеваясь по дороге, а затем бросился в воду. Пока он доплыл до середины канала, молодая женщина уже потеряла сознание. Молодой человек крепко схватив женщину за одежду, вынес ее на сушу.

Женщину доставили в ближайший от водоёма дом. Хозяева дома оказали женщине первичную помощь до тех пор пока она не пришла в сознание. Хозяйка дома, Ирада Абдукаримова, вместе с дочерьми, предоставила девушке одежду, напоила горячим чаем и укутала тёплым одеялом. Вскоре женщина пришла в себя и стала плакать.

Оказалось, что женщина, бросившаяся в воду - это 23-летняя Н.Н, которая живет в деревне Бустон, Хазораспского района. Молодая девушка впала в тяжелую депрессию из-за семейных ссор с семьёй мужа.

Сегодня Н. Н., находится в доме у своих родителей и принимает лечение. От правоохранительных органов новостей о случившемся нет.

- Чтобы спасти тонувшего человека в холодный январский день в Хорезме у мужчины должна быть крепкая вера в себя и чистые помыслы. Для Якуба это было тоже нелегко. Он заболел и лежал с температурой несколько дней, но он доволен тем добрым делом, которое совершил, — рассказала Дильбар Олимова, председатель сельского собрания, которая является соседкой юноши.