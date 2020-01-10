Появилось видео предполагаемого попадания ракеты в украинский лайнер над Ираном. Bellingcat его геолоцировал

CentralAsia (CA) - 9 января в интернете распространилось видео, опубликованное в телеграм-канале, где проводится сбор материалов, связанных с катастрофой рейса 752 «Международных авиалиний Украины». На видео, судя по всему, виден взрыв в воздухе. Газета New York Times связалась с автором видео, получила его в высоком разрешении и подтвердила его подлинность.

The video shows an object exploding in the air, near a location where #PS752's stopped transmitting its signal. The plane didn't explode, managed to turn back towards the airport, but crashed quickly, the @nytimes has determined. https://t.co/HxpaGV7urF pic.twitter.com/7v5S53NkDz — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 9, 2020

Bellingcat удалось геолоцировать это видео: оказалось, что оно было снято в жилом районе населенного пункта Паранд (координаты: 35.489414, 50.906917), пригорода Тегерана к западу от международного аэропорта имени Имама Хомейни, откуда рейс 752 «Международных авиалиний Украины» (PS752) вылетел в Киев.

Камера направлена на северо-восток, в направлении траектории полета PS752. Различные объекты на видео можно заметить на имеющихся в открытом доступе спутниковых снимках, в том числе линию многоквартирных домов, фонарные столбы и строительную площадку слева от точки съемки. На новом снимке, опубликованном Terraserver 15 ноября 2019 года (не приводится в этой статье из соображений интеллектуальной собственности) наблюдаемые на видео небольшие здания уже построены, а их положение совпадает с кадрами видео.

Измерив время, за которое звук взрыва дошел до точки съемки (около 10.7 секунд), Bellingcat оценили расстояние по прямой от места взрыва до точки съемки. Оно составило около 3.6 километров. Зная высоту полета PS752 и воспользовавшись теоремой Пифагора, Bellingcat рассчитали, что расстояние в горизонтальной проекции (по земле) от камеры до места взрыва составляло около 3.3 километров. Затем мы сопоставили эти данные с нашей геолокацией, а также наложили траекторию полета PS752 (взятую с FlightRadar24, см. здесь). Горизонтальная проекция места взрыва соответствует экстраполяции траектории полета самолета по данным FlightRadar24.

Неизвестно, почему оператор решил начать съемку, однако, поскольку заявлялось о пусках двух ракет, можно предположить, что он начал съемку, ожидая попадания второй ракеты. Как сообщили New York Times, оператор стал снимать после того, как услышал «некий выстрел».

Неразрешенные вопросы о фрагменте ракеты

Bellingcat удалось геолоцировать видео предполагаемого попадания ракеты, однако две фотографии, на которых, по-видимому, запечатлен фрагмент ракеты комплекса «Тор-М1», еще предстоит верифицировать, несмотря на заявления различных источников об их подлинности. Боевая часть находится в середине ракеты, поэтому носовая часть могла уцелеть после взрыва. На востоке Украины было снято несколько подобных фотографий фрагментов ракет ЗРК «Тор», однако ни одна из этих фотографий не идентична тем, которые, как сообщается, были сняты после недавней катастрофы в Иране.

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Происхождение этих фотографий еще предстоит установить, поскольку снимавшие их лица могут отказаться заявлять об этом публично. Вероятно, этот фрагмент был снят в жилом районе Паранда, а не у места крушения. На обоих снимках запечатлено одно и то же место и один и тот же объект, что видно по идентичным камням и повреждениям бордюра.

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