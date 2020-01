Появилось видео предполагаемого попадания ракеты в украинский лайнер над Ираном. Bellingcat его геолоцировал

CentralAsia (CA) - 9 января в интернете распространилось видео, опубликованное в телеграм-канале, где проводится сбор материалов, связанных с катастрофой рейса 752 «Международных авиалиний Украины». На видео, судя по всему, виден взрыв в воздухе. Газета New York Times связалась с автором видео, получила его в высоком разрешении и подтвердила его подлинность.

The video shows an object exploding in the air, near a location where #PS752's stopped transmitting its signal. The plane didn't explode, managed to turn back towards the airport, but crashed quickly, the @nytimes has determined. https://t.co/HxpaGV7urF pic.twitter.com/7v5S53NkDz — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 9, 2020