Поставила греться еду и уснула в наушниках. 13-летнюю девочку в Алматы спасли сотрудники СОБР из горящей квартиры

фото: Новая газета

CentralAsia (KZ) - 9 декабря 2019 года бойцы СОБР ДП Алматы, старший инспектор майор полиции Бауржан Аязбаев и инспектор капитан полиции Серикжан Едренов, приняли тревожный сигнал по рации. Рядом с их проходящим маршрутом в одном из ЖК многоэтажного дома горит жилая квартира, внутри которой находится человек. Прибыв на место, полицейские заметили клубы дыма, выходящие из окон третьего этажа. Уже на площадке этажа полицейские застали мать и отца в растерянности бьющих по двери, доносился запах гари из квартиры, с той стороны никто не отвечал. Родители сообщили, что в квартире находится 13-ти летняя дочь, сообщает 9 января департамент полиции Алматы.

«На месте так же присутствовал сосед по площадке, который содействовал в помощи. Именно он обзвонил все специальные службы города. Бойцы СОБР приняли решение взламывать дверь и спасать девочку. Сосед Болатжан принес топор, которым взломали дверь и вытащили ребенка наружу, передав его подоспевшим медицинским работникам. Безусловно, бойцы сделали то, что от них требовалось в экстренной ситуации. Кто-то скажет, что это не героизм, кто-то скажет, что это их работа. Так и есть, инспекторы выполняли свой служебный долг – это оказание помощи в любой экстренной ситуации людям. И парни сделали это грамотно, смело» - рассказал командир Специального отряда быстрого реагирования ДП г.Алматы подполковник полиции Сергей Афанасенко.

Как выяснилось, 13-ти летняя девочка пришла домой после учебы, поставил греть еду на газовую плиту. В ожидании разогрева еды, подросток пошла в свою комнату, прилегла на кровать и уснула в наушниках. На момент возникновения пожара в квартире, девочка пребывала во сне и, надышавшись дымом, не могла встать самостоятельно.