Назначен новый директор офиса АБР в Монголии

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) назначил Павита Рамачандрана своим новым директором в Монголии. Он будет работать в качестве основного оперативного звена для деятельности между АБР и правительством, частным сектором, заинтересованными сторонами гражданского общества и партнерами по развитию.

Рамачандран - опытный специалист по развитию, чей опыт охватывает как государственный, так и частный сектор в разработке и управлении сложными страновыми и региональными программами и проектами. Его разнообразный опыт работы включает в себя инвестиционные проекты, а также поддержку политики и знаний, охватывающую сельское развитие, окружающую среду, энергетику, сельское хозяйство и водное хозяйство. Рамачандран обладает более чем двадцатилетним опытом содействия и проведения политических реформ, мобилизации финансирования и содействия развитию потенциала во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает АБР.

Он присоединился к АБР в мае 2009 года и занимал различные должности, отвечая за программирование, обработку и администрирование проектов и работу над знаниями. В своей последней должности в качестве главного специалиста по окружающей среде Департамента Восточной Азии АБР, он руководил политическим диалогом и программами кредитования в Монголии, включая подготовку Улан-Баторской Программы улучшения качества воздуха.

«У АБР и Монголии очень прочные и давние отношения, насчитывающие 28 лет», - сказал Рамачандран, - «Помимо сосредоточения внимания на финансовой помощи для удовлетворения насущных экономических и социальных потребностей страны, мы будем работать над расширением тематических областей и секторов, таких как гендерные вопросы, изменение климата и развитие частного сектора. Знания и инновации будут играть все более важную роль в нашей поддержке Монголии»

Рамачандран, гражданин Индии, имеет степень магистра по государственному управлению в Университете штата Мэриленд в США и по социологии развития в Делийской школе экономики в Индии. Его предыдущий опыт включает в себя консультации с АБР по темам регионального сотрудничества и с фирмами-консультантами по вопросам управления в США, занимающимися вопросами регулирования и политики в области энергетики и стратегиями борьбы с изменением климата.