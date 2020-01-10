Мэр Туркестана пригласил создателя фильма «Призрачная шестёрка», рассказывающем о вымышленном городе Тургистан, посетить Казахстан

CentralAsia (KZ) - Мэр города Туркестана (Казахстан) Рашид Аюпов написал открытое письмо американскому режиссёру Майклу Бэю, снявшему нашумевший боевик «Призрачная шестёрка» («6 Underground»).

Действия в фильме разворачиваются в ближневосточной стране под вымышленным названием Тургистан, в которой герой становится свидетелем жестокого подавления народного восстания. Диктатор Тургистана Ровач Алимов применяет против собственных граждан боевую авиацию и химическое оружие.

Мэр казахского города Туркестана Рашид Аюпов пишет режиссёру о том, что миллионы людей, просмотрев фильм, могут негативно подумать о городе, которым он руководит, поскольку оба названия звучат очень похожи.

"Несмотря на то, что страна, изображена в фильме, в Казахстане есть город, на самом деле называется "Туркестан", который звучит очень похож на тот, что в вашем фильме. Мы предполагаем, что после просмотра этого фильма миллионы людей по всему миру могут задуматься о вымышленной стране "Тургистан" и во многом негативно думают о нашем городе, поскольку оба названия звучат очень похожи. Более того, в настоящее время большое количество людей в нашей стране обсуждают факт, что фильм о нашем городе, Туркестане", - говорится в письме градоначальника.

Туркестан - древний туристический город с историей 1500 лет, включенный в список культурного наследия ЮНЕСКО. История города, его мавзолей К.А.Ясави привлекает туристов по всему миру. Более миллиона туристов посещают наш исторический город каждый год, - отмечает Аюпов.

"Как мэр Туркестана, я хотел бы пригласить Вас посетить наш город, чтобы увидеть исторические шедевры XVII века и великолепные современные архитектурные здания, чтобы получить доказательства того, что на самом деле есть гораздо больше интересных достопримечательностей и мест, которые можно было бы изображать в любом вашем фильме, и не смущать зрителей...", - заключает мэр Туркестана.

Напомним, что в Туркменистане, после выхода фильма «Призрачная шестёрка»на экраны, власти развернули антиамериканскую пропаганду. Сообщалось, что в стране предпринимают все меры по запрету подпольного проката нового фильма по всей стране. Работники налоговой службы из-за этого закрыли все видео-прокаты в Туркменабаде.

Триллер, выпущенный 13 декабря американской компанией Netflix с бюджетом в 150 миллионов долларов, посвящен истории миллиардера из США, стремящегося принести демократию в вымышленную страну Тургистан и уничтожить ее жестокого диктатора.