Погранвойска ГКНБ Таджикистана прокомментировали инцидент на границе с Кыргызстаном

CentralAsia (TJ) - Вечером 9 января большая группа жителей села Кок-Таш сельсовета Аксай Баткенского района, которые были вооружены охотничьим оружием, собрались возле дома гражданина Кыргызстана Абдулаева Султанбека Исмаиловича и препятствовали проходу граждан Таджикистана по дороге села Сомониён сельсовета Чоркух города Исфары, сообщает пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

Примерно в 21 час 30 минут они закидали камнями легковую автомашину марки «Мерседес-бенц», принадлежащую жителю села Ходжаи Аъло Азамову Зафару, в результате чего, в ней было разбито стекло.

В ответ на провокационные действия кыргызских граждан, в 00 часа 10 минут жители села Ходжаи Аъло закидали камнями автомашину гражданина КР, говорится в сообщении пресс-центра.

Представители ОВД-2 города Исфара и ОВД Баткенского района своевременно прибыли на место инцидента и взяли ситуацию под контроль.

10-го января примерно в 2 часа ночи жители села Кок-Таш произвели выстрел в воздух из охотничьего ружья, однако сотрудники правоохранительных органов и пограничники двух стран совместными усилиями пресекли данную провокацию.

Несмотря на это, примерно в 4 часа с кыргызской стороны из охотничьего ружья была обстреляна личная автомашина сотрудника ОВД-2 города Исфара Икромзода Фархода, который, по счастливой случайности, не пострадал, так как пуля попала в дверцу автомашины, пишет пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ.

В настоящее время в данном приграничном районе стрельба прекращена, ситуация находится под контролем. Совместная следственная группа правоохранительных органов Республики Таджикистан и Кыргызской Республики проводит расследование инцидента с целью выяснения его мотивов и установления личностей зачинщиков.

Особую тревогу вызывают участившиеся случаи использования охотничьего оружия отдельными гражданами Кыргызстана в целях провокации, которые несут непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан Таджикистана, как это произошло 29 декабря 2019 г. в отношении жительницы села Сомониён города Исфары Сафаровой Т. В связи с этим, таджикская сторона заявляет, что в подобных случаях вся ответственность возлагается на соответствующие органы соседнего государства, заключила пресс-служба Пограничных войск ГКНБ РТ.

По данным ГПС Кыргызстана, в ночь на 10 января в 00:40 в местности Жака-Орук Баткенского района Баткенской области неизвестные лица закидали камнями автомашину, принадлежащую гражданину Кыргызстана, направлявшегося в город Баткен. Неизвестные лица скрылись на территории Таджикистана.

Приблизительно через час граждане Таджикистана в местности Кочо-Карын закидали камнями автомашину другого гражданина Кыргызстана, направлявшегося из Баткена в село Кок-Таш. В результате разбито лобовое стекло автомашины.

Приблизительно в 02:40 граждане Таджикистана закидали камнями дом гражданина Кыргызстана в местности Дахма. Пограничники совместно с представителями правоохранительных органов, направлявшиеся к дому гражданина Кыргызстана, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего мелкокалиберного ружья. Стрельба продолжается с перерывами, выстрелы производятся только с таджикской стороны.