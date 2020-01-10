МККК выделит $217 тыс. Монголии в преддверии экстремально холодной зимы

CentralAsia (MNG) - 2 января Национальное агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии объявило, что более 50% территории страны находится под угрозой экстремально холодной зимы (зуд на монг. языке).

В свою очередь, монгольский филиал Красного Креста предварительно согласовало выдачу $217 тыс. для предотвращения голода у скота из-за плохого доступа к корму, воде и оказанию ветеринарной помощи.

Генеральный секретарь Монгольского общества Красного Креста Болормаа Нордов рассказывает: «Зуд катастрофичен для сельскохозяйственного сектора, который жизненно важен для культуры и экономики Монголии. У нас есть 70 миллионов голов скота, которые напрямую поддерживают около четверти наших людей. Лошади, верблюды, козы, крупный рогатый скот, что приносит молоко, кашемир, мясо и другие продукты являются единственным источником дохода для пастухов».

Глава МККК из группы поддержки кластера в стране в Пекине Гвендолин Панг говорит: «Финансирование на основе прогнозов помогает сообществам перейти от реагирования на бедствия к их предвидению. Изменение климата, которое приводит к увеличению частоты, продолжительности и интенсивности стихийных бедствий, делает такую модель финансирования еще более важной. Просто ждать стихийных бедствий больше не вариант».

Зуд— стихийное бедствие в скотоводческих регионах, в первую очередь в Монголии, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, и большое количество животных погибает от голода и холода. Термин также используется для различных метеорологических условий, особенно в зимний период, которые фатально препятствуют выпасу скота. Экономика Монголии длительное время находилась в жёсткой зависимости от скотоводства, и сильные зуды до сих пор могут вызывать экономические кризисы и проблемы пищевой безопасности в этой стране.