В Ташкенте столкнулись два автомобиля, пассажиры сгорели заживо
- Узбекистан, происшествия
- 12:10, 10 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Ночью 9 февраля в Ташкенте произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пассажиры сгорели заживо, сообщили местные СМИ.
На проспекте Бунёдкор (бывш."Дружбы народов") столкнулись автомобили BMW и Gentra. В результате аварии, находившиеся внутри автомобилей люди так и не смогли выбраться наружу и сгорели заживо. О количеств жертв пока не сообщается.
Сообщается, что за рулем одного из автомобилей находилась женщина.