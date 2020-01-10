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  10 января 2020
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В Ташкенте столкнулись два автомобиля, пассажиры сгорели заживо
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Ночью 9 февраля в Ташкенте произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пассажиры сгорели заживо, сообщили местные СМИ.

На проспекте Бунёдкор (бывш."Дружбы народов") столкнулись автомобили BMW и Gentra. В результате аварии, находившиеся внутри автомобилей люди так и не смогли выбраться наружу и сгорели заживо. О количеств жертв пока не сообщается.

Сообщается, что за рулем одного из автомобилей находилась женщина.

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