В Рязани погиб грузчик из Узбекистана. Ему на голову упала деревянная балка

CentralAsia (UZ) - Мужчина во время погрузочных работ упал с грузовика, после этого на него сверху рухнула балка. Гражданин Узбекистана скончался до приезда медиков.



Следователи Москвы проводят доследственную проверку по факту гибели 24-летнего гражданина Узбекистана, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, молодой человек занимался сдельной работой по погрузке деревянных балок в грузовик КамАЗ у одного из рязанских строительных гипермаркетов. Во время погрузки он поскользнулся и упал с автомобиля на землю. В это время с автомобиля на него упала одна из балок. От полученных травм головы мужчина скончался.

По результатам проверки следователи решат, возбуждать уголовное дело или нет.