В результате возгорания автомобиля в Ташкенте погибли женщина и её 8-летняя дочь, - ГУВД

CentralAsia (UZ) - Главное управление внутренних дел города Ташкента сообщило о двух жертвах в результате ДТП.

Как сообщило ведомство, 9 января в 23.20 часов на улице Бунёдкор в Чиланзарском районе напротив Дворца "Дружбы народов" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Водитель «Ласетти» 44-летний Д. М. остановился в узком месте в нескольких десятках метров от светофора перед поворотом на ул. Ислама Каримова. Ехавший со значительным превышением скорости автомобиль «БМВ» совершил столкновение с «Ласетти», в результате чего произошло возгорание автомобилей.

Водитель автомобиля «Ласетти» и пассажир 6-летняя Д. М. были спасены сотрудниками ППС ГУВД г. Ташкента и Национальной гвардии и с травмами и ожогами доставлены в больницу. Еще два пассажира – 44-летняя И. М. и 8-летняя Я. М. скончались на месте.

Водитель автомобиля «БМВ» с места ДТП скрылся. Принимаются меры по установлению личности водителя, управлявшего автомобилем в момент ДТП.

Предварительная причина ДТП: значительное превышение скорости водителем автомобиля «БМВ».

Возбуждено уголовное дело.