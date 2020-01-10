В Турции по подозрению в убийстве узбекистанца арестованы граждане Туркменистана

CentralAsia (TM) - В Стамбуле арестованы двое граждан Туркменистана по подозрению в убийстве узбекистанца и нанесении тяжких телесных повреждений своему соотечественнику. Об этом 9 января сообщают турецкие СМИ.

Как сообщает газета «Миллиет» 1 января в районе Эсенюрт города Стамбула около 22:00 часов местные жители обнаружили молодого мужчину с ножевым ранением в области горла и сообщили медицинским работникам.

«Прибывшие на место медработники госпитализировали 23-летнего туркменистанца по имени Арслан в реанимацию учебно-исследовательской клиники Бакиркой Доктор Сади Конук. Он пришёл в себя три дня спустя», пишет газета.

Сообщается, что после этого туркменистанец Арслан рассказал, что его ранили ножом в одном доме в местечке Талатпаша района Эсенюрт, когда между ним и ещё 5 его знакомыми возникла ссора.

По его словам, в той ссоре ножевое ранение было нанесено 23-летнему гражданину Узбекистана по имени Олимбай, который скончался от полученных ранений на месте происшествия, а Арслану удалось сбежать.

«Тем временем, 3 января турецкая полиция обнаружила труп узбекистанца Олимбая на берегу речки в стамбульском районе Бейликдуз. Следователи установили, что он скончался от ножевого ранения в живот», - сообщила газета «Миллиет».

Вслед за этим турецкая полиция арестовала двух граждан Туркменистана 44-летних мужа и жену по имени Барталав и Роза, а также 35 летнего гражданина Узбекистана по имени Джамал. После ареста подозреваемые признались в убийстве Олимбая и нанесении телесных повреждений Арслану.

«Подозреваемые подтвердили, что в день происшествия Барталав ударил Олимбая ножом, а его супруга и знакомый узбекистанец помогали ему в этом. Также они признались в том, что поместили тело Олимбая в мусорную бочку и выбросили в канал, который находится в 200 метрах от места преступления. Предполагается, что тело было унесено водой до района Бейликдузун», говорится в сообщении.

Турецкие СМИ сообщают, что 8 января подозреваемые предстали перед судом, который вынес решение об их аресте.