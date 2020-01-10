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  10 января 2020
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Глава Федерации независимых профсоюзов Таджикистана выдвинут кандидатом в депутаты парламента
фото: Озоди
фото: Озоди

CentralAsia (TJ) -  Глава Федерации независимых профессиональных союзов Таджикистана Кодир Косим выдвинут кандидатом в депутаты нижней палаты парламента республики на выборах, назначенных на 1 марта, об этом «Азия-Плюс» сообщили в пресс-центре НДПТ.

Кодир Косим родился 9 апреля 1961 года в Ванджском районе. В 1983 году окончил Таджикский аграрный институт по специальности «агроном». Трудовую деятельность начал в том же году в качестве агронома совхоза Федченко Ванджского района.

Работал также на должностях главного агронома совхоза «50-летие СССР», директора совхоза «Россия» Ванджского района, инструктора ЦК Комсомола Таджикистана, второго секретаря областного комитета Комсомола Таджикистана, замначальника Управления сельского хозяйства ГБАО, председателя Ванджского района, первого заместителя председателя ГБАО, заместителя министра сельского хозяйства Республики Таджикистан, до назначения в Госкоминвест был председателем ГБАО.

23 января 2017 года был освобожден президентом Таджикистана от должности главы Госкомимущества республики с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

К. Косим в феврале 2017 года был избран главой Федерации независимых профсоюзов Таджикистана.

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