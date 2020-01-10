В Праге задержали таксующего гражданина из Узбекистана с польской визой и украинскими правами
- Узбекистан, происшествия
- 13:45, 10 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Полиция Праги задержала частного извозчика, который работал на один из онлайн-сервисов заказа такси. Мужчина удивил правоохранителей своим невозмутимым поведением, несмотря на наличие целого ряда нарушений, сообщает интернет-издание Vinegret.cz.
«Водитель оказался гражданином Узбекистана. Он управлял автомобилем с польскими регистрационными знаками, а водительское удостоверение получил в Украине. При этом на территории Чехии он находился на основании польской долгосрочной визы. Мужчина совершил как минимум два нарушения – работал без права на трудоустройство и предоставлял услуги такси без соответствующего разрешения», – говорится в сообщении.
Пражские полицейские составили протокол и передали правонарушителя в мэрию.