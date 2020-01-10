[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Праге задержали таксующего гражданина из Узбекистана с польской визой и украинскими правами

CentralAsia (UZ) -  Полиция Праги задержала частного извозчика, который работал на один из онлайн-сервисов заказа такси. Мужчина удивил правоохранителей своим невозмутимым поведением, несмотря на наличие целого ряда нарушений, сообщает интернет-издание Vinegret.cz.

«Водитель оказался гражданином Узбекистана. Он управлял автомобилем с польскими регистрационными знаками, а водительское удостоверение получил в Украине. При этом на территории Чехии он находился на основании польской долгосрочной визы. Мужчина совершил как минимум два нарушения – работал без права на трудоустройство и предоставлял услуги такси без соответствующего разрешения», – говорится в сообщении.

Пражские полицейские составили протокол и передали правонарушителя в мэрию.

print
  • Посольство США в Туркменистане ответило на антиамериканскую пропаганду в стране
  • Причиной вспышки пневмонии в китайском Ухане назвали новый вид вируса
  • Оператор WebMoney Kazakhstan прошел процедуру регистрации в Национальном банке Кыргызстана



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189