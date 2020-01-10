Выплата Монголией пенсионных кредитов не соответствует программе, поддерживаемой нашим фондом, - МВФ

CentralAsia (MNG) - План правительства Монголии по выплате пенсионных кредитов в размере 776 млрд тугриков ($283 млн) долга не соответствует обещаниям, принятым страной в 2017 году по обеспечению соглашения о предоставлении финансовой помощи от Международного валютного фонда. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Президент Халтмаагийн Баттулга во время своей новогодней речи сообщил, что правительство выплатит все кредиты пенсионеров в этом году.

Он сказал, что этот шаг направлен на то, чтобы «избавить от долгового давления пожилых людей, посвятивших свою жизнь развитию и процветанию Монголии».

Президент заявил, что расходы на программу будут покрыты за счет увеличения добычи на серебряном руднике Салхит.

План был одобрен парламентом Монголии 9 января. Центральный банк уже поручил коммерческим банкам прекратить выдачу новых пенсионных кредитов с 1 января.

«Предложение правительства отменить кредиты под пенсионное обеспечение не соответствует целям властей в рамках программы, поддерживаемой МВФ, согласованной в 2017 году», - сказал Джефф Готтлиб, глава миссии МВФ в Улан-Баторе, в заявлении, адресованном Reuters по электронной почте.

«Это увеличивает и без того высокий государственный долг на 2% ВВП, чтобы помочь одной узкой части населения, независимо от их финансовых потребностей», - сказал он, добавив, что внебюджетные расходы центрального банка вызывают инфляцию и оказывают давление на биржу, а также «вызывает обеспокоенность по поводу управления и надлежащего парламентского надзора».

В 2017 году Монголия получила от МВФ и других партнеров пакет мер по экономической стабилизации в размере $5,5 млрд, чтобы предотвратить экономический кризис, вызванный резким падением иностранных инвестиций, снижением доходов от экспорта сырьевых товаров и обвалом валюты - тугрика.

В рамках сделки правительство согласилось сократить расходы и повысить налоги. Правительство также обязалось проводить фискальные реформы в целях поддержания бюджетной дисциплины и совершенствования методов регулирования банковского и финансового сектора.