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  10 января 2020
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Ход строительства дороги Улан-Батор-Дархан был обсужден между ЕБРР и министром транспорта

CentralAsia (MNG) -  9 января министр дорожного и транспортного развития Монголии Б. Энх-Амгалан встретился с Екатериной Мирошник, директором и руководителем по инфраструктуре по России и Центральной Азии ЕБРР, Ириной Кравченко, постоянным представителем ЕБРР в Монголии и другими.

Стороны обменялись информацией о текущем прогрессе в реализации дорожного проекта Улан-Батор-Дархан с льготным кредитом от банка и обсудили некоторые дорожно-транспортные проекты, которые вызывают наибольшую обеспокоенность в Монголии.

Стороны отметили, что ЕБРР успешно провел онлайн-тендер проекта через свой веб-сайт, что позволило сделать процесс прозрачным и справедливым.

Министерство дорожного и транспортного развития и ЕБРР совместно работают над началом дорожных работ.

Министерство финансов Монголии и ЕБРР подписали генеральное соглашение о финансировании 9 апреля 2019 года, и перечень проектов, которые будут финансироваться ЕБРР, был утвержден постановлением правительства № 356 от 18 сентября 2019 года.

Обсуждая углубленные дорожные и транспортные проекты, которые будут совместно реализованы в будущем, стороны подчеркнули необходимость улучшения транспортных условий и обменялись мнениями о возможностях поэтапного осуществления дорожных проектов для дорог между Дарханом и Алтанбулагом, Говь-Алтайем и Завхан.

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