В Узбекистане от отравления угарным газом скончалась семья из четырёх человек

CentralAsia (UZ) - Четыре человека найдены мертвыми в доме в селе Галляаральского района Джизакской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Как сообщается, инцидент произошёл 9 января в селе Кукгумза Галляаральского района Джизакской области. Отделение скорой помощи получило вызов. Когда специалисты прибыли на место, то установили биологическую смерть владельца дома Д. Ш. (1987 года рождения), его супруги Н. Ш. (1987), их 6-летнего сына А. Й. и 3-летней дочери О. Й.

Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.