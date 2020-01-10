[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане от отравления угарным газом скончалась семья из четырёх человек

CentralAsia (UZ) -  Четыре человека найдены мертвыми в доме в селе Галляаральского района Джизакской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Как сообщается, инцидент произошёл 9 января в селе Кукгумза Галляаральского района Джизакской области. Отделение скорой помощи получило вызов. Когда специалисты прибыли на место, то установили биологическую смерть владельца дома Д. Ш. (1987 года рождения), его супруги Н. Ш. (1987), их 6-летнего сына А. Й. и 3-летней дочери О. Й.

Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

print
  • В Монголии возросло количество северных оленей. Их в стране - 2636
  • Рейтинг ледовых горок в Нур-Султане. Где находятся самые крутые спуски?
  • ЧП в пятиэтажном доме в Каскелене: как выглядят разрушенные квартиры (видео)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189