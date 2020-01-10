Названа основная версия крушения самолета Bek Air под Алматы

CentralAsia (KZ) - Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр во время брифинга назвал основную версию крушения самолета Bek Air под Алматы.

По его словам, основной версией крушения рассматривается обледенение воздушного судна.

Комиссией было установлено, что самолет был подготовлен к полетам в полном объеме техобслуживания. Комиссия отмечает, что работы по обработке противообледенительной жидкостью были выполнили частично. По решению командира воздушного судна было принято решение об обработке только стабилизатора противообледенительной жидкостью тип 1, крылья самолета не обрабатывались, рассказал Скляр.

Самолёт Bek Air потерпел крушение под Алматы утром 27 декабря. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения самолёта погибли 12 человек, 49 пострадали.