[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В столице стартовала акция «Благодатный Ташкент» по очистке города от мусора

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 10 января на автостоянке рядом со стадионом «Миллий» собрались лица, ответственные за проведение акции «Благодатный Ташкент», во главе с главой города, а также 1000 работников. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.

Хоким Ташкента Джахонгир Артикходжаев, давший старт акции, отметил, что чистый и ухоженный город будет по-настоящему благодатным. Обратил внимание он и на то, что в результате таких мероприятий Ташкент станет красивым и благоустроенным городом, а также отметил важность сохранения его чистоты и порядка и выразил надежду, что в будущем ташкентцы продолжат инициативу в своих районах и на своих улицах и это станет ежедневной и важной задачей.

105 единиц специальной техники, привлеченной для очистки районов от мусора, его вывоза и приведения в порядок территорий, в частности, машины по перевозке мусора, трактора, экскаваторы, грузоподъёмные машины, самосвалы и краны, а также все сотрудники уже направились по своим локациям.

print
  • В Андижане суд оштрафовал чиновницу за оскорбление блогера на $590
  • В Пентагоне считают, что Иран случайно сбил украинский «Boeing» зенитной ракетой, - СМИ
  • Индия и Монголия намерены совместно освоить космос. Детали соглашения



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189