В столице стартовала акция «Благодатный Ташкент» по очистке города от мусора

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 10 января на автостоянке рядом со стадионом «Миллий» собрались лица, ответственные за проведение акции «Благодатный Ташкент», во главе с главой города, а также 1000 работников. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.



Хоким Ташкента Джахонгир Артикходжаев, давший старт акции, отметил, что чистый и ухоженный город будет по-настоящему благодатным. Обратил внимание он и на то, что в результате таких мероприятий Ташкент станет красивым и благоустроенным городом, а также отметил важность сохранения его чистоты и порядка и выразил надежду, что в будущем ташкентцы продолжат инициативу в своих районах и на своих улицах и это станет ежедневной и важной задачей.

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105 единиц специальной техники, привлеченной для очистки районов от мусора, его вывоза и приведения в порядок территорий, в частности, машины по перевозке мусора, трактора, экскаваторы, грузоподъёмные машины, самосвалы и краны, а также все сотрудники уже направились по своим локациям.