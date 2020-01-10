«Не нужно, что ты делаешь!» О чем говорили пилоты Bek Air перед авиакатастрофой

CentralAsia (KZ) - Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр во время брифинга рассказал хронологию возникновения и развития особой ситуации на самолете, потерпевшего крушение под Алматы.

В 07:20:02 был начат взлет.

В 07:20:41 на приборной скорости 140 узлов экипажем были начаты действия по подъему передней стойки шасси

В 07:20:45 произошел отрыв самолета от взлетно-посадочной полосы на приборной скорости 148 узлов, это максимально достигнутая скорость.

После отрыва произошло сваливание самолета с развитием вначале левого 5 градусов, затем правого до 19 градусов и опять левого до 15 градусов кренов. Экипаж пытался удержать воздушное судно на заданной траектории взлета путем отклонения органов управления. В результате развития кренящих моментов и уменьшения вертикальной перегрузки произошло касание взлетно-посадочной полосы основными стойками шасси и левым крылом.

На основании имеющейся информации второй пилот через 10 секунд после отрыва предпринял попытку прекращения полета, уменьшив режим работы двигателей. Однако через 4-5 секунд режим работы двигателей был опять увеличен до 93-95 процентов и взлет был продолжен.

Данные действия подтверждаются переговорами экипажа самолета и записью параметров силовой установки, рассказал Скляр.

В 07:20:53 начал развиваться правый крен воздушного судна, на что командир воздушного судна (КВС) реагирует фразой "Что такое?"

В 07:20:54 второй пилот ответил "не знаю, что такое, стабилизатор, тормози и ненормативная лексика".

Одновременно с этой фразой наиболее вероятно, что второй пилот переводит рычаги управления двигателя на малый газ,

В 07:20:57 КВС, реагируя на действия второго пилота произносит фразу: "не нужно, что ты делаешь". При этом наиболее вероятно, КВС перемещает рычаги управления во взлетный режим, сопровождая фразой "поехали, ушли, ушли".

В 07:21:04 КВС дает команду "убирай шасси".

В дальнейшем происходило многократное касание самолетом взлетно-посадочной полосы: 6 раз хвостовой частью, 4 раза основными стойками шасси, 1 раз крылом. Выкатыванием самолета на левую полосу безопасности, при этом были повреждены 38 огней взлетно-посадочной полосы.

В 07:21:15 на высоте 5 метров началась уборка шасси.

В дальнейшем произошло приземление самолета на фюзеляж с последовавшим движением по грунту за пределами взлетно-посадочной полосы (ВПП). По данным анализа параметрического и речевого самописцев, установлено, что в процессе взлета до момента касания воздушного судна хвостовой частью фюзеляжа и консолями крыла поверхности ВПП, в результате чего получены повреждения конструкции воздушного судна, отказов авиационной техники и нештатной работы систем самолета и двигателя не выявлено, - рассказал Роман Скляр.