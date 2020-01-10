Корь всё больше распространяется в Узбекистане, несмотря, что страна признана свободной от неё

CentralAsia (UZ) - В последние дни поступили сведения о распространении кори в Самаркандской области и об отсутствии мест для больных корью в инфекционных больницах Ургутского и Тайлакского районов.

9 января на видеоселекторном совещании, которое провел главный государственный санитарный врач Узбекистана Бахром Алматов, эти сообщения были подтверждены, сообщил Озодлик.

По словам одного из экспертов, непосредственно участвовавшего на закрытом совещании, согласно приведенным Бахромовым цифрам, в 2019 году в Узбекистане официально зарегистрировано 4127 случаев заболевания корью.

На данный момент Министерство Здравоохранения до сих пор публично не предупреждало население о повторном распространении кори в Узбекистане. Напомним, что в 2017 году назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Узбекистан страной, свободной от кори.

Один из самаркандских врачей подтвердил случаи заболевших корью. "Раньше заболеваний корью было не много. Самое худшее сейчас наблюдается среди детей в возрасте до 1 года. Вакцинация против кори делается, когда ребенок достигает возраста одного года, а затем в возрасте 6 лет. Для детей в возрасте до пяти лет корь очень опасна. Это может закончиться смертельным исходом", - сказал врач.

Между тем медицинские работники заявили, что случаев гораздо больше, особенно в сельской местности.

Для того чтобы быстро взять ситуацию с корью под контроль, на совещании было заявлено, что в регионы и районы, где сложилась тяжелая ситуация, будет направлена специальная группа специалистов из Ташкента.

По официальным данным, к 2017 году в стране уровень вакцинации против кори составил 99,5 процента при первой вакцинации, в то время как повторная вакцинация составила 99,7 процента.

Однако в августе 2019 года в стране поступили сообщения о кори, большинство из Самарканда. Министерство здравоохранения, которое подтвердило эту информацию, утверждало, что причиной этого стали иностранные граждане, которые не были привиты от кори.

Одна из причин, по которой корь снова начала распространяться в стране - это низкое качество вакцин, считает самаркандский врач.

В качестве основной причины распространения кори было указано, что родители отказываются прививать своих детей от кори из-за побочных воздействий.

Вирус кори, который вызывает температуру до 40 градусов по Цельсию, может вызвать пневмонию, повреждение головного мозга, слепоту, а в некоторых случаях слепота может закончиться смертью.