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  10 января 2020
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Узбекистан за год посетили 6,7 миллиона туристов, — Госкомтуризма

CentralAsia (UZ) -  За прошлый год Узбекистан посетили 6,7 миллиона туристов. Большинство из них (81,8%) приезжали, чтобы навестить родных и друзей, а 15,5% — для отдыха, передает Газета.уз.

В 2019 году Узбекистан посетили 6,7 миллиона туристов (в 2018 году — 5,3 миллиона). Об этом было сообщено 10 января на брифинге руководства Государственного комитета по развитию туризма.

Из них 81,8% прибыли в Узбекистан, чтобы навестить своих родных и друзей, а 15,5% — для отдыха. 2,7% граждан приехали для лечения, покупок, участия в деловых встречах и по учебе.

51,3% прибывших составили лица в возрасте 31−55 лет, 20,2% — в возрасте 55 лет и старше, 19,5% — в возрасте 19−30 лет и 9,1% — лица в возрасте 0−18 лет.

Наибольшее количество туристов приехало из региона Центральной Азии — 5,7 миллиона человек. Из стран СНГ приехали 495,6 тысячи туристов. Число посетителей из стран дальнего зарубежья составило 488,4 тысячи человек.

Большинство туристов прибыло из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, России, Турции, Афганистана, Китая, Республики Корея и Индии.

Объем экспорта туристических услуг по итогам года достиг 1,3 млн долларов (в 2018 году — 1 млн долларов).

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