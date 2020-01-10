ИКАО получила от Ирана предварительный отчет о крушении украинского «Боинга» под Тегераном

CentralAsia (CA) - Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила от Ирана официальное уведомление о крушении украинского «Боинга» под Тегераном, а также предварительный отчет относительно обстоятельств трагедии. Содержание этого предварительного доклада не опубликовано, передает служба новостей ООН.



«ИКАО вновь призывает воздерживаться от каких-либо спекуляций относительно причин этой трагедии до окончания расследования в соответствии с Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции)», - говорится на сайте Организации.

Cообщается, что ИКАО поддерживает контакты с соответствующими государствами и готово оказать им помощь в случае получения такой просьбы.

В среду президент Совета и Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации ИКАО выразили самые глубокие соболезнования в связи с крушением воздушного судна авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявшего рейс PS752.

Напомним, что 8 января возле столицы Ирана разбился пассажирский самолет «Боинг» 737 , который принадлежал украинской авиакомпании МАУ.

На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди погибших были граждане и подданные семи стран. Об этом сегодня на открытом заседании Совета Безопасности ООН сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Он выступил с совместным заявлением от имени Канады, Германии, Швеции и Украины и поблагодарил все делегации за соболезнования и поддержку.

«Мы благодарны за слова поддержки в адрес семей и близких погибших в этой катастрофе. 176 погибших: граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании», - сообщил Сергей Кислица.

Обстоятельства этой катастрофы, по его словам, пока неясны. «Специалисты должны расследовать ее причины с тем, чтобы найти ответы на вопрос, что привело к аварии. Для этого наши эксперты должны получить безусловную поддержку в расследовании инцидента», - подчеркнул заместитель главы МИД Украины.

Международные расследования авиационных происшествий

В информационном бюллетене ИКАО разъясняется процедура определения государств-участников, которые расследуют авиационное происшествие, а также процедура подготовки предварительного и окончательного отчетов. Предварительный отчет должен быть представлен в течение 30 дней после аварии, а окончательный после завершения расследования, но не позже 12 месяцев после аварии.

В окончательном отчете должен содержаться «максимальный возможный объем официальной информации о причинах авиационного происшествия и факторах, которые к нему привели», а также рекомендации относительно того, какие изменения должны быть внесены в будущем в нормы обеспечения безопасности полетов.

ИКАО была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Под эгидой ИКАО был разработан целый ряд стандартов, принципов и инструкций по обеспечению безопасности воздушного движения. Они содержатся в приложениях к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.