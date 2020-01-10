Огромные внешние долги и низкая производительность – основные угрозы экономическому росту

CentralAsia (CA) - Во Всемирном банке прогнозируют минимальное ускорение темпов экономического роста в 2020 году. При этом этот даже вялый рост обойдет стороной целый ряд стран, в том числе богатых. Не очень утешительные перспективы мировой экономики эксперты связывают с «беспрецедентным» ростом объемов внешнего долга во всем мире и низкой производительностью труда, передает служба новостей ООН.



В новом докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» говорится, что на фоне постепенного восстановления объемов инвестиций и торговли в этом году темпы роста мировой экономики поднимутся до 2,5 процентов - минимально превысят показатель 2019 года – 2,4 процента.

Рост экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран ускорится с 3,5 процента в 2019 году до 4,1 процента в нынешнем году. Однако этот успех коснется «небольшого числа крупных стран с формирующимся рынком, экономика которых набирает ход после стагнации или стабилизируется после рецессии, либо потрясений». А во многих других странах дело идет к замедлению экономического роста из-за низких показателей экспорта и инвестиций. В группе стран с развитой экономикой рост замедлится с 1,6 процента до 1,4 процента. Эксперты объясняют такую ситуацию в богатых странах отчасти вялым производством в обрабатывающей промышленности.

Одним из внушающих беспокойство прогнозов является то, что показатели роста производства на душу населения не достигнут уровня, необходимого для сокращения масштабов бедности. При этом самые низкие темпы роста доходов будут наблюдаться в Африке к югу от Сахары – регионе, где проживает 56 процентов бедного населения планеты.

Эксперты Всемирного банка опасаются, что дальнейший рост производства еще в большей степени замедлится, если вдруг обострятся торговые противоречия. Уже сегодня наблюдается более резкое, чем ожидалось, замедление роста экономики крупнейших стран – таких как Китай, Соединенные Штаты или страны из зон евро.

Возобновление финансовых потрясений в крупных странах с формирующимся рынком – аналогичных произошедшим в Аргентине и Турции в 2018 году, - обострение геополитической напряженности или ряд экстремальных погодных явлений – все эти факторы могут самым негативным образом сказаться на экономике во всем мире.

Одна из главных угроз экономическому развитию - огромная внешняя задолженность

К числу факторов, омрачающих нынешние перспективы, относится самая крупная и самая быстрорастущая за последние 50 лет внешняя задолженность в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.

Совокупный объем долга в этих странах вырос со 115 процентов ВВП в 2010 году до почти 170 процентов ВВП в 2018 году. В 2000-2010 годах было резкое сокращение задолженности стран с низким уровнем дохода, но теперь эти страны вновь в долгах.

Эксперты напоминают, что итоги трех предыдущих волн накопления огромной задолженности были печальны: дефолты в некоторых странах в начале 1980-х годов; финансовые кризисы в конце 1990-х годов; необходимость масштабного облегчения бремени задолженности в 2000-х годах; мировой финансовый кризис в 2008-2009 годах.

«И хотя нынешние низкие процентные ставки смягчают некоторые риски, высокий уровень задолженности все же чреват серьезными потрясениями», - предупреждают во Всемирном банке.

Низкая производительность труда - еще одно препятствие на пути к процветанию

Еще одной составляющей удручающих темпов роста мировой экономики является замедление темпов роста производительности труда, наблюдаемое в течение последних десяти лет. Эксперты напоминают, что рост производительности труда – удельной выработки на одного работника – это необходимое условие повышения уровня жизни и достижения целей в области развития.

На сегодняшний день средняя удельная выработка на одного работника в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах составляет менее пятой части удельной выработки на одного работника в развитых странах, а в странах с низким уровнем дохода этот показатель равен всего лишь двум процентам.

Эксперты призывают придать новый импульс росту производительности труда путем привлечения инвестиций, повышения квалификации работников в наиболее производительных отраслях, а также внедрения новых технологий и инноваций,