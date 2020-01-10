Улан-Батор закупит еще 40 машин скорой помощи

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе в 2020 году планируется купля 40 машин скорой помощи. На данный момент их в столице - 81.

По данным пресс-службы мэрии, закуп осуществится при условии, что машина скорой помощи будет достигнет пункта назначения в течение 15-20 минут.

Также власти работают над введением стандарта метрополитена, где на каждую тысячу граждан приходится одна машина скорой помощи.

После революции в 1925 году в стране была открыта первая европейская больница. С 1926 года, особое внимание уделяется охране здоровья матери и ребенка (в Монголии из-за низкого состояния медицины отмечалось большое количество смертей новорожденных и детей первых лет жизни). Впервые в истории Монголии в 1928 г. был открыт (по инициативе советских врачей) пункт охраны материнства и младенчества в Улан-Баторе.

Еще одним достижением народного здравоохранения стала ликвидация к концу 30-х годов эпидемий оспы и чумы, уносивших многие человеческие жизни. Исчезли такие массовые забо­левания, как сыпной тиф, трахома, сократилась смертность от туберкулеза. В 1930 г. в стране организована служба «Скорой помощи».