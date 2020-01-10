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  10 января 2020
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«Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет эфира

CentralAsia (CA) -  Ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков сообщил в Instagram, что телеканал «Россия 1» и холдинг ВГТРК решили снять с эфира программу «Сам себе режиссер» после почти 28 лет в эфире.

«Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек, я его принять не то что не могу, мне трудно его принять. Но я вынужден с ним согласиться», — сказал Лысенков.

«Сам себе режиссёр» — телевизионная передача, в основе которой лежала демонстрация любительского видео. Первый телевизионный проект компании «Видео Интернешнл». Выходила в эфир с 14 января 1992 года по 22 декабря 2019 года на канале РТР

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