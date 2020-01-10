В Монголии наблюдается политический статус-кво, - автор блога Mongolia Focus

CentralAsia (MNG) - В 2019 году экономика Монголии стабилизировалась благодаря экспорту бурого угля, восстановив некоторые позиции после состояния государственных финансов, близкого к бедствию в 2017 году. Погашение нескольких суверенных облигаций грозит в ближайшие годы, а цены на уголь и медь окажут серьезное влияние на финансы Монголии, а также способность политических партий противостоять искушению купить победу на парламентских выборах 2020 года, пишет Джулиан Диркс. Он адъюнкт-профессор Школы государственной политики и глобальных отношений Университета Британской Колумбии. Джулиан является одним из основных авторов блога Mongolia Focus.

В ноябре 2019 года парламент Монголии одобрил резолюцию об улучшении соглашения с Rio Tinto. Конституционные поправки, также принятые в ноябре, включают положения, которые повышают статус «стратегического месторождения» (потенциальных или действующих рудников, имеющих значение для нации). Эти в значительной степени символические поправки, похоже, не подразумевают какой-либо конкретной политики,. Неожиданные и продолжающиеся технические и геологические проблемы на площадке Оюу-Толгой также приводят к дальнейшему потенциальному перерасходу средств, что может осложнить отношения между Rio Tinto как оператором рудника и правительством в качестве акционерного партнера, отметил социолог Университета Британской Колумбии, публицист Джулиан Диркес в своей статьи.

Наиболее значимые политические новости Монголии появились в конце 2019 года, когда поправки к Конституции были приняты и ратифицированы президентом Халтмаагийном Баттулгой. Эти поправки направлены на уточнение баланса сил между премьер-министром и президентом в смешанной парламентско-президентской системе, но они ожидают окончательной проверки Конституционным судом. Изменения также подготовили почву для парламентских выборов в июне 2020 года — того в какой степени политическая партия была сведена к дуополии, если таковая есть, пишет Джулиан.

Изменения в Конституции Монголии 1992 года были предложены в июне и с тех пор обсуждались довольно бурно, имея лишь умеренное количество тупиков (референдум, досрочные выборы) и отвлекающих факторов. Основной упор в поправках состоял в том, чтобы прояснить некоторые из смешанных особенностей монгольской конституции, наклонив ее немного больше к своим парламентским элементам по сравнению с президентскими. Премьер-министр, чья власть зависит от выборов в парламент, теперь назначает членов кабинета, а не голосует за них в парламенте. В то время как независимость премьер-министра была укреплена, парламент также получает больше полномочий по надзору за бюджетом и кабинетом, объяснил социолог Университета Британской Колумбии.

Парламент также получил полномочия по созданию следственных комитетов, но бюджетный процесс был защищен от поправок отдельных депутатов. Поскольку президентская поддержка была необходима для этих поправок, очевидная сделка между кабинетом министров и парламентом, в котором доминирует Народная партия Монголии, и президентом, связанным с Демократической партией, заключалась в том, что президент Баттулга может баллотироваться на президентских выборах 2021 года.

Ряд конституционных изменений потребует уточнения с новым законодательством. Среди наиболее значимых разъяснений будут полномочия Генерального судебного совета и недавно созданного судебного дисциплинарного комитета. Некоторые надеются, что эти поправки заменит законодательство, которое было принято в марте 2019 года, которое дало Совету национальной безопасности полномочия назначать и отстранять судей от должности. Это значительно ослабило судебную независимость в то время, когда повальная коррупция угрожает способности правительства принимать дальновидные политические решения.

Другая поправка ограничивает гражданские свободы, но вступает в силу до 2028 года, что повышает вероятность дальнейших изменений. Это положение, гласящее, что регистрация политических партий зависит от того, чтобы членство в парламенте составляло не менее 1% избирателей (более 201 000 избирателей в 2019 году). Учитывая давнее применение минимальных избирательных барьеров, неясно, почему монголам нельзя разрешать создавать небольшие политические партии. Эта поправка усиливает впечатление, что многие политические и законодательные решения в 2019 году были обусловлены желанием сохранить политический статус-кво, считает Джулиан Диркес.

В конце декабря был принят пересмотренный закон о выборах, регулирующий парламентские выборы в июне 2020 года. Выборы будут следовать примерам 1992 и 2008 годов при использовании множественного голосования (мажоритарная система). Как и на предыдущих выборах, главный вопрос будет состоять в том, сможет ли разочарование избирателей найти конструктивный выход в новых партиях или кандидатах, или же удастся ли законодательству добиться преимущества для Монгольской народной партии и того, что осталось от Демократической партии. Этот вопрос будет важен при оценке будущей судьбы монгольской демократии, заключил Джулиан в своей статье.