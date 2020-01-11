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  11 января 2020
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Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолет в котором погибли 176 человек

CentralAsia (CA) -  Украинский самолет, упавший под Тегераном, пролетал над важным военным объектом и был сбит по ошибке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление иранских властей, распространенное местным телевидением.

В сообщении указывается, что виновные в случившемся «понесут ответственность». Руководство вооруженных сил Ирана также выразило соболезнования семьям погибших в результате катастрофы.

В заявлении, которое позже опубликовало агентство ISNA, говорится, что трагедия в небе над Тегераном произошла на фоне повышенной боевой готовности в свете угроз ракетных ударов со стороны США и возросшей интенсивности полетов американской военной авиации вблизи границ Ирана.

Утром 8 января самолет украинских авиалиний потерпел крушение спустя некоторое время после взлета из аэропорта Тегерана. Всего на борта находилось 176 пассажиров, девять из которых были членами экипажа. В результате падения все погибли.

Ряд европейских стран, в том числе и Украина, не исключали версию ракетного удара по самолету. При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также источники ряда американских СМИ в разведке и Белом доме допускали, что Иран мог попасть в лайнер случайно.

В Тегеране изначально опровергали подобные предположения, утверждая, что причиной крушения стал отказ двигателя.

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