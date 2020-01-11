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  11 января 2020
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В Омане умер султан, правивший страной 50 лет

CentralAsia (CA) -  В Омане умер султан Кабус Бен Саид, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ государства, расположенного на берегах Персидского залива. Монарху было 79 лет.

Султан не оставил наследников, а потому решение о том, кто станет новым монархом, будет принято в течение трех дней членами его семьи. Если этого не произойдет, то окончательное слово останется за государственным советом, в который войдут руководители армии, главы парламента и верховного суда.

Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура. Последнему пришлось покинуть страну и уехать в Великобританию, где он и умер в 1972 году.

В 2015 году у султана был обнаружен рак. В конце прошлого года его состояние улучшилось, и на короткое время монарх отправлялся на лечение в Бельгию. Последние несколько дней оманские СМИ сообщали о том, что состояние главы государства является стабильным.

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