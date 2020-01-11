Компания ION Energy начнёт в Монголии геологоразведочные работы в этом году

CentralAsia (MNG) - Компания ION Energy присоединилась к Investing News Network для совместных проектов, включая ведущий литиевый проект «Баавгай-Уул» («Медвежья гора»).

Команда менеджеров ION Energy имеет более чем десятилетний опыт работы в Монголии, включая создание и продажу таких компаний, как Hunnu Coal.

ION Energy получила лицензию на исследование 81 000 га в южной части Гоби в Монголии и, как ожидается, начнет программу геологоразведочных работ по проекту в 2020 году.

Основываясь на предыдущих геологоразведочных работах, компания считает, что основной водоносный горизонт на участке относительно неглубокий, примерно на 20 метров ниже поверхности.

В чёрной и цветной металлургии литий используется для раскисления и повышения пластичности и прочности сплавов. Литий иногда применяется для восстановления методами металлотермии редких металлов. И есть литий-ионный аккумулятор. Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) — тип электрического аккумулятора, который широко распространён в современной бытовой электронной технике и находит своё применение в качестве источника энергии в электромобилях и накопителях энергии в энергетических системах. Это самый популярный тип аккумуляторов в таких устройствах как сотовые телефоны, ноутбуки, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и электромобили.