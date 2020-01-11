Журавль с чипом, преодолевший из Монголии 2766 километров, погиб в Индии от пестицидов

CentralAsia (MNG) - Журавль, помеченный под №Т-51 скончался 9 января. Он отравился пестицидами, которые легко доступны и используются в Индии, но запрещены в США и по всей Европе.

Когда он взлетел в небо со своим стадом около 400 журавлей - маленького грациозного вида с черной головой и белыми ушными пучками, который размножается в юго-восточной Европе и Центральной Азии - на трех -месячный путь от озера Хурган-Нуур в Монголии

Ученые, пометившие журавля, запустили его в небо 27 июля 2019 года вместе со всей стаей из 400 журавлей-красавок и ожидали его возвращения через три месяца. Журавли вылетели с озера Хурган-Нуур в Монголии до места зимовки в одном из штатов Индии. Журавль Т-51 погиб вместе с 15 другими птицами 9 января. Ранее погибли ещё три птицы. Вскрытие некоторых журавлей показало, что смерть наступила в результате потребления зерен с пестицидами.



По словам чиновников лесного хозяйства, образцы внутренних органов птиц, отправленные в Национальный центр птичьей экотоксикологии в Коимбаторе, подтвердили отравление. В отчёте ведомства конкретно указан пестицидный монокротофос. Фермеры во многих странах мира отказались от монокротофоса.

Журавль T-51 был особенным, поскольку он был помечен чипом, что позволяло ученым знать точное расстояние, которое птица прошла, каждую остановку, которую она сделала, каждый ее шаг.

Журавль приземлился в Хичане в Джодхпуре в ноябре прошлого года.

«Раджастхан принимает тысячи перелетных птиц каждый год. Государство должно выпустить рекомендации по использованию вредных пестицидов », - сказал Дау Лал Бора, старший исследователь дикой природы в Джайпуре. «Исследователь Нямбаяр Батбаяр из Монголии подтвердил, что Т-51 - один из проектов с 1000 журавлей», - добавил он.

Проект «1000 журавлей» - это многострановая инициатива, рассчитанная на долгие годы, которая отслеживает множественные миграции, виды и популяции журавлей, их маршруты, места отдыха, воздействие изменения климата и даже социальные структуры среди птиц.