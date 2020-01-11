В Узбекистане ввели «индекс плова»

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане подсчитали среднюю стоимость плова, сообщается на сайте Госкомстата республики.

Дороже всего приготовление плова в Узбекистане обходится жителям Самаркандской области — порция национального блюда здесь стоит 20 000 тыс. сумов ($21).

По данным ведомства, средняя стоимость порции плова в республике составляет 12 167 сумов ($1,2), или 85 169 сумов ($9) за 1 кг. Самую дешевую порцию плова можно купить в Наманганской области — 10 700 сумов ($1), или 74900 сумов ($8) за 1 кг.

При подсчете «индекса плова» учитывался «стандартизированный» состав национального блюда: 1 кг риса, 1 кг моркови, 700 граммов говядины, 300 граммов масла, 300 граммов лука, 100 граммов гороха, 50 граммов изюма и 10 граммов специй и соли.

Опубликованные данные были подсчитаны за декабрь 2019 года. Госкомстат планирует регулярно анализировать изменения стоимости одного килограмма плова и обнародовать эти данные "через равные промежутки времени". Какими будут эти временные промежутки, ведомство не уточнило.