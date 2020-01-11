В Южной Корее казахстанца, сбившего ребенка, осудили на 2,5 года

CentralAsia (KZ) - Два года и шесть месяцев - такой приговор вынесли казахстанцу, сбившему семилетнего мальчика в Южной Корее, передает Tengrinews.kz.

Родители ребенка не простили подсудимого. По их словам, на лечение пострадавшего потрачено свыше 60 миллионов вон, это больше $50,5 тысяч. Кроме этого, отцу и матери мальчика пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за сыном.

Как сообщил судья, в ноябре ребенка выписали из больницы. Его отец отказался встречаться с матерью подсудимого. Адвокат казахстанца Чой Хак Се считает приговор несправедливым. По его словам, в суде доказано, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Кроме того, обвиняемый после наезда остановился, убедился, что мальчику оказывают помощь, и затем уехал. Чой Хак Се подчеркнул, что его подзащитный добровольно сдался правоохранительным органам Казахстана.

"Решение суда основано на том, что мальчик сильно повредил голову. Мы намерены подать апелляцию, чтобы попытаться договориться с пострадавшей стороной. Может быть, если здоровье ребенка восстановится, родители поменяют свое решение. Сторона моего подзащитного пока не может предложить пострадавшему деньги за лечение, так как это очень большая сумма, даже для граждан Кореи", - сказал адвокат.

ДТП произошло 16 сентября 2019 года. Гражданин Казахстана находился в Корее незаконно, не имел прав на вождение автомобиля, скрылся с места преступления и покинул страну. Виновника аварии нашли в Павлодаре. Позже казахстанец добровольно вернулся в Южную Корею.

После произошедшего южнокорейские СМИ сообщили, что страна решила ужесточить правила выезда из страны нелегальных иностранцев. Теперь они обязаны сообщать о намерении покинуть страну за 3-15 рабочих дней.